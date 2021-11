Verzetsmuseum krijgt archief Janny ‘Hooge Nest’ Brilleslijper

Het Verzetsmuseum in Amsterdam heeft woensdag het archief gekregen van Janny Brandes-Brilleslijper, een van de twee joodse verzetszussen uit het boek ’t Hooge Nest. Haar zoon, Rob Brandes, schonk de verzameling brieven en andere documenten met een officiële handtekening aan het museum.

Tot dan toe was het archief in bewaring bij de Anne Frank Stichting. Janny was bij leven op goede voet met het hoofd collecties van die stichting, Teresien da Silva. Na haar overlijden in 2003 werden haar paperassen daar zolang ondergebracht. Maar nadat Roxane van Iperen, de schrijver van ’t Hooge Nest, de stukken had geraadpleegd en het boek een succes was geworden, besefte Da Silva dat het archief een andere plek verdiende en nam contact op met Rob Brandes. “De voorkeur ging al heel lang uit naar het Verzetsmuseum omdat dat echt bij het verhaal van Janny past”, zei Da Silva.

In het archief zit een briefwisseling tussen Janny en haar man Robert. Ook is er een naoorlogse brief van Otto Frank, een poëziealbum, een zelfgeschreven boekje ter gelegenheid van haar zeventigste verjaardag en een elektrische klok die op de schoorsteenmantel stond in ’t Hooge Nest. Mogelijk komen er nog items bij. Na de handtekeningenplechtigheid vertelde Rob Brandes over een videofilm die hij heeft gemaakt tijdens Janny’s zeventigste verjaardagsfeest in een hotel in Bergen, waar onder anderen haar zus en zwager Lien en Eberhard en hun dochters Jalda en Kathinka muziek maakten. Collectiebeheerder Filip Bloem sprong er meteen op in en zei deze film graag in het Verzetsmuseum te willen hebben.

Het verhaal van Janny Brandes-Brilleslijper en haar hulp aan onderduikers in ’t Hooge Nest wordt onderdeel van de nieuwe vaste opstelling van het Verzetsmuseum, waarvoor het volgend jaar enige tijd dichtgaat. Vanaf september wordt dan een deel van haar archief tentoongesteld, zegt museumdirecteur Liesbeth van der Horst. Het is ook de bedoeling dat alle brieven en andere documenten worden gedigitaliseerd.