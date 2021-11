25 besmettingen onder oud-politici na uitstapje

Zeker 25 voormalige Kamerleden blijken inmiddels besmet geraakt met het coronavirus, nadat ze hadden deelgenomen aan een gezamenlijk uitje met een bus op 3 november. Dat bevestigt de voorzitter van de vereniging van oud-parlementariërs, de VOP, voormalig Kamerlid voor de VVD Jan Kees Wiebenga. “We zijn er erg door getroffen en ongelukkig mee.” Alle deelnemers aan de trip waren gevaccineerd, zegt hij, en alles was volgens de regels voorbereid. “Het is heel vreemd en raadselachtig.”

Eerder werd bekend dat al veertien leden van de VOP het virus hadden opgelopen, maar donderdag liet het bestuur de leden weten dat het aantal is gestegen tot 25, meer dan de helft van de deelnemers aan het uitstapje. Wiebenga is zelf ook besmet geraakt en is daar een beetje ziek van geweest. Over de toestand van de anderen wil hij niets zeggen. Een deelneemster voelt zich volgens eigen zeggen al een tijdje knap beroerd, maar is wel thuis. De 25 hebben zichzelf bij de club gemeld, in theorie zouden nog meer mensen besmet kunnen zijn geraakt. Dat gaat de VOP nog uitzoeken, zegt Wiebenga.

Het gezelschap bekeek tijdens het werkbezoek bij een kasteel in Helmond een auto met zonnepanelen en lunchte, na alle QR-codes te hebben getoond, binnen in het monument. Daarop ging het per bus naar de Peel om kennis te nemen van de spanningen tussen de agrarische belangen in de streek en de belangen van natuur en milieu.

Het ging om een bus die geregeld was door de gemeente Helmond. Volgens een van de deelnemers werden de mondkapjes, die in het openbaar vervoer wel verplicht zijn, veelal in zak of tas gelaten. De QR-codes waren gecontroleerd en men had toch ook al bij elkaar aan tafel gezeten, zo was de gedachte. Wiebenga kon hier donderdag niets over vertellen. Hij benadrukt dat de QR-codes wel drie keer gecontroleerd zijn.

Het bestuur betreurt de nasleep van het dagje uit “in hoge mate en wenst iedereen die een besmetting heeft gekregen heel veel beterschap. Het bestuur zal contact opnemen met de medische autoriteiten om te analyseren wat mogelijke oorzaken zijn van dit hoge aantal, ook om herhaling in de toekomst te voorkomen.” Ook de GGD in Brabant wordt daarbij betrokken, aldus Wiebenga.