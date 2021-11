Aboutaleb wacht rapport ‘corona-camerawagens’ in vertrouwen af

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb doet geen moeite de presentatie van een rapport over de inzet van camera-auto’s in zijn stad tegen te houden. Met de wagens zijn in april en mei 2020 overtreders van de coronaregels opgespoord. Het rapport van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is door NRC al ingezien. Volgens de krant wil Aboutaleb publicatie tegenhouden.

De AP oordeelt volgens NRC dat de inzet van deze camera-auto’s onrechtmatig was en dat de privacy van burgers is geschonden.

Rotterdam zette destijds twee camera-auto’s in waarmee bij parken en op pleinen werd gecontroleerd of iedereen zich hield aan het verbod om met meer dan twee burgers tegelijk samen te komen. “Mensen zijn het misschien al vergeten, maar in die tijd, toen de coronapandemie net was uitgebroken, werd overal streng gecontroleerd op anderhalve meter afstand houden”, zegt Aboutaleb tegen het ANP. “Nu wordt dus onderzocht of die inzet proportioneel was en binnen de wet valt. Als zich uitkristalliseert dat de wet is overtreden, is dat voor iedereen van belang om te weten.”

Dat twee auto’s waren voorzien van 360 graden-camera’s waarmee kentekenplaten en personen op beeld worden vastgelegd. Aboutaleb vergelijkt ze met scan-auto’s waarmee de dienst parkeerbeheer controleert of voor een parkeerplek is betaald. “De wet- en regelgeving is toen aan de praktijk getoetst en aangepast.” Dat zou volgens hem nu weer kunnen gebeuren.

“Dat wordt gesuggereerd dat ik publicatie van een rapport zou willen tegenhouden, maakt me wel boos. Waarom zou ik dat willen? We zijn er juist bij gebaat dat dit rapport openbaar wordt. Dan kan het debat in de openbaarheid worden gevoerd”, aldus de burgemeester.

In de twee maanden in 2020 zouden de camera-auto’s 75 keer groepen van drie of meer mensen in beeld hebben gebracht die zich niet hielden aan de toen geldende coronaregels. Aan de hand van de beelden kon de gemeente besluiten agenten of boa’s naar de gefilmde plek te sturen. Zodra duidelijk werd dat de AP ging onderzoeken of dat is toegestaan, werden de wagens volgens Aboutaleb niet meer ingezet.

“De autoriteit verricht het onderzoek naar de inzet van de camera-auto’s in het kader van de politiewet. Het is daarom aan de korpschef om te reageren op een, nog te publiceren, rapport”, aldus Aboutaleb.

De AP doet nooit uitspraken over lopend onderzoek. Aboutaleb zocht, naar eigen zeggen, nog wel contact met AP-voorzitter Aleid Wolfsen over de kwestie. “Hem is niks bekend over dat ik moeite zou doen om publicatie tegen te houden”, aldus de burgemeester.

Een woordvoerder van de autoriteit licht toe: “Voor onze onderzoeken geldt strikte vertrouwelijkheid. Publicatie van een rapport is alleen mogelijk na het doorlopen van een zogenoemde openbaarmakingsprocedure.” Het kan en mag volgens hem wel eerder, maar alleen als de onderzochte partij geen bezwaar heeft. “Als die ermee instemt, kan een onderzoek gepubliceerd worden, ook wanneer het vaststellen van een eventuele sanctie nog loopt.”