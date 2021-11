Bergkamp: Kamerlid durft niet meer te interrumperen om dreigmails

Een Tweede Kamerlid heeft Kamervoorzitter Vera Bergkamp aangesproken en haar verteld dat diegene bang is om collega’s tegen te spreken in debatten in de plenaire zaal. “Ik sprak laatst een Kamerlid dat zei: ik durf niet meer te interrumperen, omdat er dan een naar filmpje van mij komt, en dan krijg ik dreigmailtjes”, vertelt Bergkamp. De voorzitter wil in gesprek met alle Kamerfracties over de “verharding” op het landelijk politiek toneel.

Aanleiding daarvoor zijn onder meer de uitlatingen van Pepijn van Houwelingen (Forum voor Democratie) die met “tribunalen” dreigde. “Uw tijd komt nog wel”, zei de FVD’er, wijzend naar D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma.

Bergkamp wil een bredere discussie over de cultuur in de Kamer. “Het is niet alleen wat er gisteren gebeurde. De geest is uit de fles, al een lange tijd.” De angst voor dreigingen na filmpjes die partijen online zetten, zit ook het vrije debat in de weg. Bergkamp zegt dat de vrijheid van meningsuiting ver reikt. Maar “daar horen geen intimiderende opmerkingen bij. Dat slaat het debat dood.”

Of er meer Kamerleden zijn die terughoudend zijn met interrupties uit angst voor bedreigingen, is niet bekend. Wel gaf een Kamerlid van Volt recent aan ook steevast nare mails te krijgen na haar bijdragen aan corona-debatten.

“We hebben verschillende instrumenten, en ik vind het belangrijk om eerst dat gesprek te voeren met onze fracties. Dán kunnen we nog nadenken over de cultuur en de regels.”