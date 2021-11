Burgemeesters willen algeheel vuurwerkverbod met jaarwisseling

Burgemeesters en gemeenten willen dat er de komende jaarwisseling een algeheel vuurwerkverbod gaat gelden. Het Veiligheidsberaad pleit daarvoor in een brief die donderdagavond is verzonden aan demissionair veiligheidsminister Ferd Grapperhaus. De partijen willen zowel een verbod op de verkoop als op het afsteken van vuurwerk.

Vorig oud en nieuw gold er zo’n algeheel verbod vanwege de coronacrisis. Daarvoor werd gekozen om te voorkomen dat er extra druk op de zorg zou ontstaan vanwege vuurwerkincidenten, naast de hoge druk door de pandemie. Volgens de burgemeesters en Vereniging van Nederlandse Gemeenten is de huidige druk op de zorg en het personeel ook dit jaar reden voor een landelijk vuurwerkverbod.

Eerder donderdag werd bekend dat het demissionaire kabinet ernaar neigt dit jaar geen landelijk verbod af te kondigen tijdens de jaarwisseling. Niet alleen het Veiligheidsberaad, met daarin een afvaardiging van Nederlandse burgemeesters, ook verpleegkundigen zeiden eerder niet blij te zijn met dat voornemen. Vanuit de vuurwerkbranche klonk via de voorzitter echter een “zucht van verlichting”.