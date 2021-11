D66 en Volt willen snel met Kamerbestuur praten over bedreigingen

De Tweede Kamerleden Sjoerd Sjoerdsma (D66) en Nilüfer Gündoğan (Volt) willen op korte termijn praten met het bestuur van de Tweede Kamer over de bedreigende uitlatingen van leden van de Forum voor Democratie-fractie die tegen hen waren gericht. Zij vinden dat hun FVD-collega’s deze week een grens hebben overschreden, schrijven ze in een brief aan Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp.

De twee Kamerleden vinden het niet voldoende dat degenen die bedreigingen uiten in de plenaire zaal wegkomen met een vermanend woord van de voorzitter. “Onze partijen D66 en Volt koesteren het vrije woord, het debat op het scherpst van de snede. Wij vinden dat vrijwel alles gezegd mag en kan worden in de plenaire zaal van ons prachtige Parlement. Vrijwel alles, maar niet alles. Bedreigingen van Kamerleden, direct of indirect, vormen voor ons een harde grens.”

Sjoerdsma kreeg het woensdag aan de stok met FVD’er Pepijn van Houwelingen, die tegen de D66’er zei dat “zijn tijd nog wel komt” en dat er “tribunalen komen.” FVD’er Gideon van Meijeren zei dinsdag dat hij “enorm trots” is op Forum-aanhangers die het Volt-Kamerlid vervelende e-mails sturen wegens haar bijdragen in coronadebatten. Hij reageerde daarmee op Gündoğan die zich in dat debat juist beklaagde over de intimiderende e-mails, die zelfs haar moeder zou ontvangen.

Volgens Sjoerdsma en Gündoğan heeft Forum de bedreigingen ook online herhaald. “Deze twee incidenten ontspringen aan een breder klimaat van aantijgingen, verdachtmakingen en intimidaties. Dat raakt niet enkel de betrokken Kamerleden, ook politieagenten, ministers, verpleegkundigen, wetenschappers, journalisten en anderen hebben het op die manier moeten ontgelden.” Volgens hen is “de urgente vraag nu: hoe gaan we om met bedreigingen in het hart van onze democratie?”

Bergkamp heeft woensdagavond zelf al aangegeven dat ze met alle fracties in gesprek wil over de verharding tijdens debatten in de Tweede Kamer. Bij fracties zijn instemmende geluiden te horen over dit initiatief.

PVV-leider Geert Wilders reageert vooralsnog als enige afwerend. “Ik heb gisteren geen bedreiging gehoord. En een tribunaal – rechtbank – is terecht voor politici die ons land kapotmaken. Perk de vrijheid van spreken van Kamerleden niet in. De Kamervoorzitter hoeft bij mij dus niet langs te komen voor een censuurgesprek”, twittert hij.