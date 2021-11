Derby IJsselmeervogels – Spakenburg afgelast om risico supporters

De derby in de tweede divisie tussen IJsselmeervogels en Spakenburg gaat zaterdag niet door. Volgens burgemeester Melis van de Groep van Bunschoten is het risico dat de doorgaans fanatieke supporters massaal buiten het sportcomplex samenkomen, te groot. Vanwege de landelijk geldende coronamaatregelen is er geen publiek bij de wedstrijd welkom.

Daardoor was de burgemeester bang dat de openbare orde buiten het terrein in gevaar zou komen. Het is nog niet duidelijk wanneer de altijd zwaarbeladen derby tussen de twee Spakenburgse clubs wordt ingehaald.

IJsselmeervogels meldt dat fans die al een kaartje voor de wedstrijd hadden gekocht, hun geld terugkrijgen.

IJsselmeervogels bezet momenteel de twaalfde plaats in de tweede divisie, Spakenburg staat vijftiende.