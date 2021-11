Dijken in Limburg worden versterkt na eerdere wateroverlast

Het Waterschap Limburg schakelt drie combinaties van ingenieursbureaus in voor het voorkomen van nieuwe wateroverlast in Limburg. De provincie had in juli te maken met forse overstromingen met als gevolg veel schade en menselijk leed. Voor in totaal zestien plekken in de Noordelijke Maasvallei tussen Nieuw Bergen en Roermond gaan de ingenieurs aan het werk om de waterkeringen te versterken.

Op tien plekken moeten alleen de dijken versterkt worden. Op de zes overige is er meer aan de hand. De ingenieurscombinaties Arcadis en Witteveen+Bos, WSP en Kragten, Royal HaskoningDHV en Fugro zorgen onder meer voor de planuitwerkingen, het voorbereiden en begeleiden van het werk tot en met oplevering, zo maakten de betrokken partijen donderdag bekend.

“De overstromingen in juli hebben weer laten zien dat er een grote klimaatopgave ligt. Er zijn ingrijpende maatregelen nodig met veel impact op bewoners en landschap”, zei projectdirecteur Serban Schouten van Royal HaskoningDHV. “De verandering van het klimaat krijgt grote gevolgen voor ons en daarom is het goed om daarop te anticiperen. Alle partijen samen beschikken over een zeer groot arsenaal aan ervaring om deze grote klus tot een goed einde te brengen”, aldus directeur Resilience Harm Albert Zanting van Arcadis.