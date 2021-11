Eerste ouderen krijgen boosterprik

Voor het eerst krijgt een oudere in Nederland een boosterprik tegen het coronavirus. Die extra inenting moet de afweer tegen het virus versterken, omdat de bescherming na verloop van tijd mogelijk iets minder wordt. De eerste prik wordt donderdag gezet op een GGD-locatie in Den Haag, in aanwezigheid van demissionair zorgminister Hugo de Jonge.

De boostervaccinatie zou eigenlijk pas op 6 december starten. Vanwege het snel stijgende aantal positieve tests werd dit vervroegd naar 19 november, maar nu begint het prikken nog een dag eerder.

In de eerste fase kunnen ongeveer 875.000 mensen van 80 jaar en ouder een extra prik halen. Daarnaast komen ongeveer 700.000 zorgmedewerkers in aanmerking voor de extra inenting. Zij zijn begin dit jaar gevaccineerd. Mogelijk begint de bescherming nu iets af te nemen, en ouderen lopen sowieso meer risico bij een coronabesmetting. Vermoedelijk vanaf januari kunnen 3,4 miljoen mensen van 60 tot en met 79 jaar een boosterprik krijgen. Iedereen krijgt het vaccin van Pfizer/BioNTech of dat van Moderna, ook als ze eerst een ander middel hebben gehad.