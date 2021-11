Formatie gaat verder op landgoed De Zwaluwenberg in Hilversum

De formerende partijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie komen donderdag opnieuw bijeen op landgoed De Zwaluwenberg in Hilversum. De partijleiders en de secondanten blijven daar tot en met vrijdag om verder te onderhandelen over een nieuw regeerakkoord. Eerst zouden ze woensdag al naar Hilversum gaan, maar door “agendatechnische redenen” werd toch gepraat op het Logement in Den Haag.

Informateur Wouter Koolmees wil in Hilversum “meters maken” en “knopen doorhakken”, zei hij eerder deze week. In oktober onderhandelden de formerende partijen al een aantal dagen op het landgoed.

Na de gesprekken in Hilversum praten de informateurs opnieuw de Tweede Kamer bij over de stand van zaken. Vorige week gingen de informateurs al in gesprek met Kamervoorzitter Vera Bergkamp en stuurden zij een brief naar de Kamer. Daarin bleven zij vaag over wanneer zij dachten de formatie te kunnen afronden. “Onze verwachting is dat de onderhandelingen binnen enkele weken ver gevorderd zijn”, was het meest concrete dat Koolmees en Johan Remkes over de planning wilden zeggen.

Woensdag bleek dat CU-leider Gert-Jan Segers een document dat VVD en CDA samen opstelden voor de formatie had laten liggen in de trein. De vinder speelde het stuk door aan de Volkskrant. “Het stomste wat je kan overkomen”, twitterde Segers over zijn fout. Het stuk komt uit de fase waarin Remkes op zoek ging naar een minderheidskabinet uit een combinatie van VVD, CDA en D66. In het stuk hielden VVD en CDA rekening met de wensen van D66, maar sommige punten sloten ook deels aan bij het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie.