Kinderpostzegelactie brengt ruim 8,5 miljoen euro op

De Kinderpostzegelactie heeft dit jaar ruim 8,5 miljoen euro opgebracht. Dat is bijna 1 miljoen euro meer dan vorig jaar. Toen haalden kinderen 7,6 miljoen euro op met het verkopen van kinderpostzegels.

Aan de Kinderpostzegelactie deden dit jaar 125.000 basisschoolleerlingen mee. Ze verkochten zowel online als langs de deur kinderpostzegels en ander producten. In totaal zijn 980.000 bestellingen geplaatst. Het papieren bestelformulier blijft favoriet, maar online bestellen was dit jaar ook populair. Er werden 328.000 digitale bestellingen gedaan, 70 procent meer dan in 2020, aldus de organisatie.

Het thema van deze actieweek was: geef meer kracht. Met de opbrengst steunde de Stichting Kinderpostzegels kinderen die het door de coronacrisis moeilijk hebben en wel wat meer veerkracht kunnen gebruiken. Volgens de organisatie wordt een deel van de opbrengst besteed aan een gratis programma voor scholen en kinderopvanglocaties, waarmee “zij gestimuleerd worden meer aandacht aan veerkracht bij kinderen te besteden”.

Dit jaar stonden stripfiguren Olivier B. Bommel en Tom Poes op de zegels. De actie, die van 28 september tot 6 oktober was, is voor de 73e keer gehouden. Cabaretier Jochem Myjer nam de eerste set zegels in ontvangst.