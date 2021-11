‘Knopen doorhakken’ bij formatiegesprekken op Zwaluwenberg

Een moment om beslissingen te nemen, noemt informateur Wouter Koolmees de gesprekken die donderdag en vrijdag plaatsvinden op landgoed De Zwaluwenberg. Knopen doorhakken, voorspelt ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers. Maar hoe lang het nog gaat duren, of welke onderwerpen er precies op de agenda staan, zeiden ze donderdagochtend niet.

“We zijn al een tijdje bezig, een aantal weken. Alle onderwerpen hebben we langs gehad, we moeten wel keuzes gaan maken”, aldus Koolmees. Segers denkt dat het een dag van “knopen doorhakken” wordt. Volgens hem wordt het tijd dat er op de grote thema’s duidelijk wordt “waar de compromissen liggen, hoe je water bij de wijn doet. Dat moet je nu weten”.

Koolmees heeft nog niet een punt bereikt waarop hij zeker weet dat de formatie succesvol zal eindigen. “Dat is pas als het helemaal klaar is”. Segers beaamt dat. Beiden willen ook niet speculeren over een tijdspad voor de onderhandelingen. “Over enkele weken willen we ver zijn”, is alles wat Koolmees er over kwijt wilde.

Ook D66-secondant Rob Jetten denkt dat het tijd is om grote stappen te zetten in de onderhandelingen, en lijkt er vertrouwen in te hebben dat dat lukt. “Als ik het een kansloze exercitie vond, was ik niet naar de Zwaluwenberg gekomen.”