Linda de Mol en team stoten James Bond van eerste plek bioscopen

Alles op Tafel, de nieuwe film van Linda de Mol en het team achter Gooische Vrouwen, heeft deze week James Bond-film No Time To Die van de eerste plek van de lijst van best bezochte bioscoopfilms gestoten. De remake van de Italiaanse hit Perfetti Sconosciuti trok zowel dinsdag als woensdag méér bezoekers dan 007. Dat heeft distributeur Independent Film donderdag gemeld.

Bond had vanaf de première op 30 september onafgebroken op de eerste plek gestaan. Het 25e avontuur van de Britse spion heeft inmiddels meer dan 1,5 miljoen bezoekers getrokken.

Alles op Tafel vertelt over een groep goede vrienden die een diner hebben. Zij dagen elkaar uit om de hele avond hun smartphones op tafel te leggen en elk gesprek en tekstbericht te delen met de rest van de groep, om te bewijzen dat zij geen geheimen voor elkaar hebben. Al snel blijkt echter dat zij elkaar veel minder goed kennen dan ze dachten.

Behalve Linda de Mol spelen Peter Paul Muller, Lies Visschedijk, Ramsey Nasr, Eva Crutzen, Waldemar Torenstra en Diederik Ebbinge in de film. Het scenario van Alles op Tafel is geschreven door Frank Houtappels, de regie was in handen van Will Koopman. De film ging begin november in première en heeft inmiddels bijna 165.000 bezoekers getrokken.