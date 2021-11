Recordaantal positieve tests in Zuid-Limburg

De corona-epidemie in Nederland blijft records breken, met name in Limburg, de grootste brandhaard van het land. In de afgelopen dag zijn in Zuid-Limburg 1535 positieve tests geregistreerd. Omgerekend komt dat neer op 258,3 bevestigde besmettingen op elke 100.000 mensen. Nog nooit had welke regio dan ook naar verhouding zo veel gevallen.

Het oude record heeft slechts een dag standgehouden. Op woensdag waren er 1146 positieve tests uit het heuvelland, omgerekend 192,8 op elke 100.000 inwoners. In de afgelopen zeven dagen zijn 1103 op 100.000 mensen in Zuid-Limburg positief getest, oftewel 1 op elke 90 inwoners.

Amsterdam-Amstelland had lang het Nederlandse record in handen. Op 11 juli waren er in en rond de hoofdstad 1611 positieve tests, oftewel 150,3 per 100.000. In de afgelopen dagen hebben de 25 veiligheidsregio’s dat aantal in totaal twintig keer overtroffen.