Slob: ongeveer helft van de scholen moet klassen naar huis sturen

Ongeveer de helft van alle basisscholen heeft de afgelopen tijd klassen naar huis moeten sturen omdat er een coronabesmetting in de klas was of omdat een leerkracht geen les kon geven door corona. Demissionair minister Arie Slob (Onderwijs) noemt het “forse aantallen” en gaat het Outbreak Management Team (OMT) vragen ook scholen mee te nemen in het volgende advies.

In sommige gevallen heeft de GGD geadviseerd een klas naar huis te sturen, laat de minister weten. Ook het aangescherpte quarantaineadvies leidt ertoe dat docenten vaker thuis moeten blijven en geen les kunnen geven.

Slob noemt het “ernstig en zorgelijk” dat zoveel scholen klassen naar huis moeten sturen. Hij vindt het nog verantwoord dat scholen open zijn, maar wil wel het OMT vragen hoe scholen het aantal besmettingen binnen de perken kunnen houden.

D66-Kamerlid Jan Paternotte zegt dat scholen “richting” willen krijgen over wat ze moeten doen om het aantal besmettingen laag te houden. Hij vindt het aantal scholen met dichte klassen “echt heel veel”.