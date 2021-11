Spoedtest.nl: we maakten herstelbewijzen op verzoek GGD

Het coronatestbedrijf Spoedtest.nl heeft naar eigen zeggen coronaherstelbewijzen aangemaakt op verzoek van de GGD. Het bedrijf reageert donderdag op het nieuws dat Spoedtest.nl weliswaar niet meer wordt verdacht van vaccinatiefraude, maar volgens het ministerie van Volksgezondheid wel onrechtmatig herstelbewijzen heeft aangemaakt.

De GGD’en hebben het bedrijf “verplicht” om het systeem HKVI te gebruiken, legt directeur van Spoedtest.nl Rasmus Emmelkamp uit. Daarmee moest Spoedtest.nl herstelbewijzen aanmaken voor mensen die daar na genezing van corona om vroegen. In HKVI kunnen ook vaccinatiebewijzen worden aangemaakt. Het leek Spoedtest.nl daarom verwarrend als het bedrijf met het systeem zou gaan werken, legt Emmelkamp uit.

Hij denkt ook dat het ministerie vanwege die verwarring eerder deze week concludeerde dat Spoedtest.nl fraude met vaccinatiebewijzen pleegde. Donderdag bleek dat die beschuldiging is teruggetrokken. Maar ook de stelling dat Spoedtest.nl herstelbewijzen zou hebben uitgegeven terwijl dat niet mocht, klopt volgens het bedrijf dus niet. Emmelkamp: “we hebben herstelbewijzen afgegeven aan de mensen die bij ons positief waren getest, maar dat komt omdat de GGD dat ons verplichtte.”

Spoedtest.nl is vanaf donderdagmiddag weer aangesloten op de CoronaCheck-app, laat het bedrijf weten. Ook kunnen mensen weer een afspraak bij het bedrijf maken via Testen voor Toegang. Het bedrijf maakt nu geen gebruik meer van HKVI. Emmelkamp: “En als mensen om een herstelbewijs vragen, dan verwijzen we ze door naar de GGD.”

Het ministerie van Volksgezondheid zegt bekend te zijn met deze verklaring van het coronatestbedrijf. Het onderzoek naar wat er precies is gebeurd loopt nog, aldus een woordvoerster. Het ministerie benadrukt wel dat met testbedrijven is afgesproken dat zij niet zelf een herstelbewijs mogen afgeven

Koepelorganisatie GGD GHOR Nederland was donderdagmiddag niet direct bereikbaar voor een reactie.