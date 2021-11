Wel of niet investeren in crypto?

Met een historisch lage spaarrente en een stijgende inflatie is het niet heel aantrekkelijk om je zuurverdiende centen op een spaarrekening te zetten. Rijk word je er namelijk niet van en je geld wordt ook nog eens minder waard. Beleggen trekt om die reden steeds meer mensen aan en ook veel jongeren geloven in digitale munten als Bitcoin. In de media komen immers regelmatig succesverhalen voorbij en keer op keer stijgt de cryptovaluta naar recordhoogtes. En ze kunnen ook net zo hard weer in de uitverkoop gaan. Is het dan echt zo makkelijk om snel winst te maken? Of zit er een addertje onder het gras?

Wat is crypto?

Met ‘cryptocurrencies’ worden alle digitale munten bedoeld waarmee je kunt handelen. Je kunt ze, net als ‘gewoon’ geld, bewaren in een portemonnee en gebruiken als betaalmiddel. De meeste mensen kopen crypto’s echter alleen in om ze op een later moment met winst te verkopen. De crypto’s zijn een decentraal betaalmiddel en worden verhandeld via digitale coderingen die niet te kraken zijn en een optimale veiligheid garanderen. De technologie die hierachter zit wordt ook wel blockchain genoemd. Blockchain is een digitaal register waar de codes in opgeslagen worden en waar controles plaatsvinden. Wereldwijd worden hiervoor tal van computers ingezet die het proces van de codering, oftewel minen, regelen. Bekende crypto’s als Bitcoin, Ripple, Ethereum, Litecoin en Reddcoin kunnen voor een klein percentage commissie online gekocht worden bij een crypto broker of een crypto exchange. Door te wachten op het juiste moment kan er veel winst gemaakt worden.

Grote stijgingen in waarde

De waarde van Bitcoin is sinds het begin van 2021 ruim verdubbeld. Ether is zelfs zes keer zoveel waard geworden. De totale waarde van alle digitale munten bij elkaar is inmiddels zo’n 2700 miljard euro, een verviervoudiging in vergelijking tot het begin van dit jaar. Iedereen die begin dit jaar investeringen heeft gemaakt heeft inmiddels dus veel winst kunnen maken.

Meningen lopen uiteen

Niet iedereen is fan van cryptovaluta. Sceptici verwachten uiteindelijk een instorting, terwijl de echte gelovers de Bitcoin als het geld van de toekomst zien. De discussies zijn breed en zelfs over veel basale zaken bestaan meningsverschillen. Oorspronkelijk zou Bitcoin ooit zijn ontworpen als een betaalmiddel, terwijl tegenwoordig steeds meer mensen het vooral zien als een nieuwe beleggingscategorie. Veel mensen verschillen daarnaast van mening over de vraag of Bitcoin het bestaande systeem gaat vervangen, of dat het uiteindelijk ‘slechts’ een nieuw financieel product is naast alles wat al bestaat.

Risico’s

Hoewel steeds meer grote beleggers interesse hebben in digitale munten en ook steeds meer bedrijven en organisaties er gebruik van maken, blijft het lastig te bepalen waarom cryptomunten in prijs stijgen of dalen. In digitale munten investeren is, net als iedere investering, niet zonder risico’s. Het is daarom belangrijk om altijd voorzichtig en verstandig te investeren. Het meeste succes kan worden behaald wanneer er op langere termijn geïnvesteerd wordt. De koers van de cryptomunten kan grillig zijn, wat hoge winst kan opleveren maar ook grote verliezen. Het verlies wordt pas gemaakt wanneer de investering verkocht wordt tegen een lagere prijs, dus geduld kan worden beloond. Maar dat betekent wel dat je het geïnvesteerde geld voor een langere tijd moet kunnen missen.