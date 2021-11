Aanmelden weer nodig voor vakantie in Duitsland

Wie van plan is om binnenkort op vakantie te gaan in Duitsland moet zich vanaf zondag weer aanmelden op www.einreiseanmeldung.de. Wie geen QR-code heeft of een bewijs dat hij genezen is van corona moet verplicht in quarantaine. Wie niet gevaccineerd is mag zich op zijn vroegst vijf dagen nadat hij in Duitsland is gearriveerd laten testen. Afhankelijk van de uitslag eindigt daarna de quarantaine. Voor kinderen jonger dan 12 jaar gelden de regels niet.

Dat komt volgens de Duitse overheidssite grenzinfo.eu en volgens het samenwerkingsverband Euregio doordat Nederland door Duitsland is aangewezen als hoogrisicogebied. De strenge regels hebben al eerder in coronatijd gegolden, maar waren nu al een poosje buiten werking. In Duitsland geldt wel nog steeds een mondkapjesplicht.

De Duitse deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen, grenzend aan Zuid- en Oost-Nederland, besloot eerder deze week al om vanaf komende week de 2G-regel in te voeren voor de hele vrijetijdssector. Dat betekent dat Duitsers, maar ook Nederlanders die graag in Duitsland winkelen en kerstmarkten bezoeken, een QR-code moeten hebben of genezen moeten zijn van Covid-19. De deelstaat Nedersaksen, grenzend aan Noord-Nederland houdt het voorlopig bij 3G: daar zijn ook mensen met een recente negatieve coronatest nog welkom.

Voor alle bezoeken aan Duitsland die minder dan 24 uur duren geldt een vrijstelling van de registratie- en vaccinatieplicht. Ook scholieren en studenten zijn vrijgesteld, tenzij ze ouder zijn dan 12 jaar, niet gevaccineerd of niet hersteld. Dan moeten ze zich twee keer per week laten testen. Grenspendelaars die in het ene land wonen en in het andere land werken hebben over het algemeen een werkgeversverklaring, waarmee ze bij een eventuele controle ongehinderd de grens over kunnen.