Advocaat: Excuses goed, maar cliënten staan nog met lege handen

Advocaat Eva González Pérez, die veel slachtoffers van de toeslagenaffaire in de kinderopvang bijstaat, noemt de excuses vrijdag van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State erkenning voor de burgers. “Het is goed dat de raad kritisch zelfonderzoek heeft gedaan, maar tegelijkertijd staan mijn cliënten nog met lege handen. Bovendien zijn de procedures waarmee ouders te maken hebben wederom op wantrouwen gebaseerd”, zei ze in een reactie tegen het ANP.

González Pérez staat namens advocatenkantoor Trias in Helmond al jaren tientallen gezinnen bij waarvan de kinderen zijn opgevangen via Dadim, het gastouderbureau van haar man. Zij is ook degene die de toeslagenaffaire aan het licht bracht en werd als getuige onder ede gehoord door een commissie van Tweede Kamerleden die de zaak onderzocht.

“De Belastingdienst heeft inderdaad mensen misleid, maar dat doet niet af aan het verzaken door de Raad van State zelf. De hoogste bestuursrechter heeft daar immers zelf een verantwoordelijkheid. Die opgedragen taak heeft de raad laten liggen”, aldus González Pérez. Ze vindt dat de raad “geen oor heeft gehad” voor de rechtsbescherming in het algemeen en voor de privéomstandigheden van cliënten voor wie advocaten ook in rechtszaken feiten en ander materiaal hebben aangedragen.

De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State had de strenge lijn in kinderopvangtoeslagzaken volgens haar eerder moeten en kunnen wijzigen.