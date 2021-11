Al 15 legionella besmettingen in Schijndel gemeld

In Schijndel zijn sinds afgelopen maandag vijftien mensen besmet geraakt met legionella. Dat zijn er vijf meer dan de GGD donderdag meldde. Een van hen is overleden. Vrijdag zijn er geen nieuwe legionella besmettingen bij gekomen, maakte de GGD Hart voor Brabant bekend.

De bron van de besmetting is nog steeds niet gevonden. Dit weekend wordt daar verder naar gezocht. De bron van de besmetting wordt met name gezocht in de buitenlucht. De meest waarschijnlijke veroorzakers van de besmetting zijn onder meer koeltorens en fonteinen. Die zijn inmiddels allemaal bemonsterd.

Legionella kan in water zitten, en wordt voor mensen gevaarlijk als dat water verneveld wordt. Besmetting verloopt via inademen. Niet iedereen wordt er ziek van, maar met name kwetsbare ouderen, mensen met onderliggende ziekten en rokers lopen risico’s.

De GGD probeert via gesprekken met patiënten te achterhalen waar zij geweest zijn en met welke bronnen zij in aanraking zijn geweest. Dat kan in wasstraten zijn, bij een evenement, of in een sauna, jacuzzi’s of douches die lang niet gebruikt zijn. Opvallend is dat de enige overeenkomst tussen de patiënten de wijk is waarin zij wonen. Iets wat een bron in de openlucht voor de hand doet liggen, aldus de GGD.

De monsters van mogelijke bronnen zijn in een laboratorium op kweek gezet. Het gaat een week tot tien dagen duren voor duidelijk is dat uit een kweek legionella groeit. Aan de hand van laboratoriumonderzoek kan gekeken worden of er een match is tussen een kweek van een patiënt en van een mogelijke bron. Of die bron gevonden wordt, is onzeker. Wellicht is die intussen al gereinigd of verdwenen.

Mensen die longontsteking hebben, wordt aangeraden direct contact met de huisarts op te nemen. Dat kan wijzen op corona, maar ook op legionella. Ziekenhuizen en huisartsen in de regio zijn extra alert op legionella. Mits vroeg ontdekt is zo’n besmetting goed te behandelen.