De Jonge: toenemende drukte in de zorg reden voor vuurwerkverbod

Zorgminister Hugo de Jonge vindt het “goed en verstandig” dat er dit jaar opnieuw een vuurwerkverbod geldt tijdens de jaarwisseling. Doorslaggevend voor het demissionaire kabinet is “de nog steeds toenemende druk in de zorg”, zei De Jonge na afloop van de ministerraad.

“De cijfers blijven nog wel even stijgen zoals het er nu naar uitziet. Er is grote onzekerheid tot hoeveel drukte het coronavirus zal leiden in de zorg rond de jaarwisseling, maar je moet nĂș een besluit nemen. Dat is de reden dat we hebben gezegd: beter van niet.” De Jonge verwees naar het eerste vuurwerkverbod van vorig jaar. “Toen zagen we dat het leidde tot veel minder drukte op de spoedeisende hulp en voor de hulpdiensten.”

Volgens hem heeft de ministerraad alle perspectieven gewogen. “Dan kan de conclusie alleen maar zijn dat de druk op de zorg ongelooflijk toeneemt en alles wat je kunt doen om de druk op de zorg te verlichten, moet je willen doen.”

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) zei dat het kabinet de “ernstige argumenten uit de zorg serieus” heeft genomen. Volgens hem hadden de bewindslieden geen andere keuze. “Het is nodig.” Grapperhaus zei al “opgeluchte telefoontjes” van burgemeesters en uit de zorg te hebben gehad.

Het kabinet komt met een “nette regeling” voor de getroffen vuurwerkbranche, aldus staatssecretaris Steven van Weyenberg (Infrastructuur en Waterstaat). Bij de vaststelling van het bedrag spelen zaken als kosten voor opslag en omzetverlies een belangrijke rol. Vorige jaar was het kabinet circa 40 miljoen euro kwijt aan de compensatieregeling.