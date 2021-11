Europese partij Volt bij raadsverkiezingen in tien gemeenten

In tien steden doet Volt mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart en is daarmee, naar eigen zeggen, de eerste Europese partij waar op lokaal niveau op kan worden gestemd. De gemeenten waar Volt meedoet zijn Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven, Arnhem, Delft, Den Bosch, Enschede, Zwolle en Maastricht.

“De gemeente is het eerste aanspreekpunt voor mensen, en wij willen dat dat aanspreekpunt staat als een huis”, aldus voorzitter Peter-Paul de Leeuw van Volt Nederland vrijdag. “Lokaal meedoen aan de verkiezingen is een logische vervolgstap voor ons. Want Europa bouw je niet van bovenaf, maar van onderop.” De partij legt op dit moment de laatste hand aan de verkiezingsprogramma’s.

Volt is aangesloten bij de Europese fractie van de Groenen/Europese Vrije Alliantie en heeft een zetel in het Europees Parlement.