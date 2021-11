Gewonden bij rellen in Rotterdam door schieten politie

Bij rellen in Rotterdam op de Coolsingel zijn gewonden gevallen doordat de politie schoten heeft gelost, meldt de politie. Er zijn waarschuwingsschoten gelost, maar er is ook gericht geschoten, zegt een woordvoerder. Het is volgens hem nog niet duidelijk hoeveel mensen gewond zijn geraakt.

Op sociale media circuleren beelden van een gewond persoon. Volgens de politie is het nog onduidelijk hoe en door wie deze persoon gewond is geraakt.

Voorzitter Gerrit van de Kamp van de politievakbond ACP sluit niet uit dat agenten hadden geschoten uit noodweer omdat “de situatie uiterst bedreigend was en de agenten zich daarom genoodzaakt zagen te schieten”. Hij is zeer ontstemd over de situatie. “Dit zijn geen rellen meer dit is extremistisch gedrag. Dit is niet meer normaal.” Volgens Van de Kamp is er veel schade aangericht, maar gaat zijn zorg nu eerst uit naar zijn collega’s in Rotterdam. “We hopen dat de collega’s veilig thuiskomen.”

Op de Coolsingel voert de ME vrijdagavond charges uit. Ook is een waterkanon ingezet en is een noodbevel van kracht. Dit betekent dat mensen zich niet mogen ophouden op en rondom de Coolsingel en de stations Centraal Station en Blaak. Het Centraal Station is door de ongeregeldheden inmiddels gesloten, meldt de politie.

In verband met de rellen rijden er geen treinen van en naar Rotterdam CS, meldt NS. Op borden boven de ringweg A20 bij Rotterdam en op lokale wegen worden automobilisten gewaarschuwd het centrum van Rotterdam te mijden wegens de situatie. Ook veiligheidsregio adviseert mensen weg te blijven uit het centrum.

Honderden betogers hadden zich vrijdagavond in Rotterdam op de Coolsingel verzameld. Ze protesteerden tegen het zogenoemde 2G-beleid waar de overheid op aan stuurt en waarbij mensen alleen nog maar een coronatoegangsbewijs krijgen wanneer ze gevaccineerd of genezen zijn. De betoging liep vervolgens uit op rellen.

Betogers staken vuurwerk af en stichtten brandjes op straat. Ook werden er politieauto’s en straatmeubilair vernield. Op social media zijn beelden te zien van een politieauto die in brand was gestoken.

Ook zou een journalist zijn aangevallen door relschoppers, maar de woordvoerder kon dat nog niet bevestigen.

Eerder op de dag werd via sociale media al opgeroepen tot een betoging tegen 2G. Een woordvoerster van de gemeente liet weten dat de demonstratie niet was aangemeld.