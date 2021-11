Hof wil deskundige nog eens horen in zaak Nicky Verstappen

Het gerechtshof in Den Bosch wil opnieuw DNA-deskundige Ate Kloosterman horen in het hoger beroep in de zaak van Jos B. De 59-jarige Limburger wordt verdacht van het doden, misbruiken en ontvoeren van de 11-jarige Nicky Verstappen in 1998. B.’s advocaten hadden om aanvullend verhoor gevraagd en het hof liet vrijdag weten voor de volledigheid van het onderzoek dit noodzakelijk te vinden. Het verhoor gaat woensdag plaatsvinden.

Kloosterman is vorige maand ook al op de zitting verschenen. In het pleidooi van de advocaten van B. kwamen afgelopen woensdag nog 33 aanvullende vragen op. De voorzitter van het hof gaf vrijdag aan tijdens een schorsing met Kloosterman te hebben gebeld. “Hij gaf aan dat hij het niet had verwacht om nogmaals gehoord te worden op zitting”, zei de voorzitter, die onthulde dat de deskundige een medische behandeling gaat verzetten voor het hof.

Nicky Verstappen verdween op 10 augustus 1998 van het jeugdkamp op de Brunssummerheide. Een dag later werd zijn lichaam in een nabijgelegen kerstbomenperceel gevonden. Heel lang leek de zaak onopgelost te blijven. Pas in 2018 na een grootschalig DNA-onderzoek kwam Jos B. in beeld. Het DNA van B. is aangetroffen op de pyjamabroek en de onderbroek van Nicky. Toen de naam van B. bekend werd, bleek hij echter spoorloos. De Limburger, een fanatiek bushcrafter, werd na een klopjacht in Spanje gearresteerd.

Het Openbaar Ministerie heeft maandag twintig jaar cel geƫist tegen B. Volgens justitie is er geen twijfel dat B. de dader is. De rechtbank in Maastricht veroordeelde B. vorig jaar tot een celstraf van 12,5 jaar.

De Limburger ontkent iets met de dood van Nicky te maken te hebben. Hij heeft toegegeven dat hij de jongen had gevonden, maar die was toen volgens B. al overleden. Uit angst – B. heeft een zedenverleden – had hij naar eigen zeggen de vondst nooit durven melden.

Woensdag gaat de zaak verder met het deskundigenverhoor, de vragen zullen met name gaan over wat de mogelijke oorzaken kunnen zijn van B.’s DNA op de kleding van Nicky. Aansluitend mogen het OM en de verdediging nog op elkaar reageren en als laatste krijgt Jos B. het woord. Het is nog niet duidelijk wanneer het hof uitspraak doet.