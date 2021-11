Kamerleden: wat kopen toeslagengedupeerden voor nog meer excuses?

In de Tweede Kamer wordt instemmend gereageerd op de zelfkritiek en excuses van de Raad van State over het eigen optreden in het schandaal rond de kinderopvangtoeslag. Maar parlementariërs vragen zich wel af wat gedupeerde ouders ermee opschieten dat weer een instantie diep door het stof gaat.

“Opnieuw excuses aan de ouders”, zegt SP-Kamerlid Renske Leijten. “Opnieuw erkenning van ongekend onrecht. Maar wat hebben ze eraan, nu het demissionaire kabinet blijft toestaan dat nog altijd vele ouders en gezinnen in grote problemen zitten? Lege huizen, geen geld voor Sinterklaas en kerst.”

Onafhankelijk Kamerlid Pieter Omtzigt noemt het “moedig” dat de Raad van State kritisch is op zichzelf en excuses maakt. “Maar wat betekent het als de hoogste rechter zelf zegt dat de uitspraken jarenlang niet juist waren (en niet uit de wet volgden). Heb je dan excuses, terwijl de nadelige uitspraak in stand blijft? Onhoudbaar”, vindt hij.

“Het is heel terecht dat de hoogste bestuursrechter expliciet excuses aanbiedt aan alle gedupeerde ouders”, zegt Tom van der Lee van GroenLinks. “Wederom erkenning voor slachtoffers, dat noopt nog meer tot ruimhartige compensatie.”