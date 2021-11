Marechaussee gebruikt etniciteit niet langer bij controles

De Koninklijke Marechaussee (KMar) maakt niet langer gebruik van etniciteit bij controles. Dat schrijft de organisatie in een notitie ter voorbereiding van een gesprek met de Tweede Kamer volgende week. In september keurde een rechter het beleid van de dienst nog goed.

“Het leidende uitgangspunt is dat de KMar geen gebruik wil maken van etniciteit als indicator binnen profielen of selectiebeslissingen, binnen de toezichtstaken”, staat in het stuk van de marechaussee.

Marechaussees mogen huidskleur meewegen bij de beslissing om iemand aan de grens uit een rij te halen en te controleren, oordeelde een rechter in Den Haag bijna twee maanden geleden. De werkwijze is niet in strijd met het verbod op discriminatie. Daarom hoefde de KMar de werkwijze niet te veranderen.

Maar volgens de paper kijkt de marechaussee niet alleen naar de effectiviteit van een methode, maar ook naar maatschappelijk draagvlak. “De KMar werkt daarom al enige tijd aan een andere invulling van die activiteiten waarbij mogelijk sprake is of kan zijn van het gebruik van etnische kenmerken en waarbij rekening wordt gehouden met de legaliteit en de legitimiteit.”

De rechtszaak was aangespannen door maatschappelijke organisaties, waaronder Amnesty International en RADAR, en enkele burgers onder wie Mpanzu Bamenga, een gemeenteraadslid voor D66 in Eindhoven. In 2018 was hij zelf als een van de weinigen uit de menigte gehaald in de aankomsthal van Eindhoven Airport. Hij kreeg toen van de marechaussee te horen dat ze op zoek waren naar asielzoekers en criminelen.

“Wat een goed en verstandig besluit” van de marechaussee, vindt Corinne Ellemeet van GroenLinks. Ook bij D66 klinkt tevredenheid. “Etnisch profileren is vernederend en onrechtvaardig. Het is goed dat de Koninklijke Marechaussee deze stap neemt”, twitterde Tweede Kamer Salima Belhaj. Woensdag laat de Kamer zich bijpraten door organisaties over etnisch profileren.