Ruim een vijfde meer mensen dan normaal overleden vorige week

Het aantal sterfgevallen lag vorige week fors hoger dan gebruikelijk is voor deze tijd van het jaar. In totaal overleden er ruim 3750 mensen. Dat zijn er bijna 850 meer dan verwacht, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens het statistiekbureau is de hogere sterfte in alle leeftijdsgroepen terug te zien.

Een verklaring voor de hogere sterfte heeft het CBS nog niet. Bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) werden afgelopen week wel meer sterfgevallen van coronapatiƫnten geregistreerd.

Volgens het CBS is de oversterfte de laatste weken duidelijk aan het oplopen. Maar sinds begin augustus ligt de sterfte al boven de aantallen die gebruikelijk zijn in deze periode.

Naar schatting overleden er vorige week 2100 mensen van 80 jaar of ouder. Dat zijn er bijna 500 meer dan verwacht. Bij deze leeftijdsgroep is de sterfte al vier weken opvallend hoog. Dat geldt ook voor mensen van 65 tot 80 jaar. In deze leeftijdsgroep stierven er vorige week 1200 mensen, bijna 300 meer dan verwacht. Onder mensen jonger dan 65 jaar was de sterfte afgelopen week naar schatting 450. Dat zijn er ruim 50 meer dan verwacht.