Winkelketens volgen ontwikkelingen 2G-beleid, zijn nog afwachtend

Winkels volgen de ontwikkelingen over de mogelijke uitbreiding van de QR-code voor niet-essentiële winkels nauwgezet, blijkt uit een rondgang van het ANP langs grote ketens zoals meubelwinkel IKEA, budgetketen Action, bouwmarkten Gamma en Karwei en kledingwinkel Primark. De winkels geven aan het lastig te vinden besluiten te nemen zolang de details over de uitbreiding van de QR-code nog niet duidelijk zijn.

IKEA laat weten zich voor te bereiden maar wil nog niet ingaan op de invoering. “Op dit moment weten we nog niet welke kant het opgaat en kunnen en willen we geen voorspelling doen. Op de achtergrond bereiden we alle mogelijke scenario’s voor en bekijken we wat de gevolgen daarvan zijn voor IKEA. Ook dit keer volgen we de besluitvorming van de overheid”, aldus een woordvoerster.

Action zegt de ontwikkelingen “op de voet te volgen” en geeft verder nog geen details. Intergamma, het moederbedrijf van bouwmarkten Gamma en Karwei, zegt nog niet te weten hoe ze het coronatoegangsbewijs precies moeten invoeren en wacht op een politiek besluit hierover. “We zullen, zoals we dat tot nu toe steeds gedaan hebben, ons uiterste best doen om hieraan te voldoen. Het zal zeker uitdagend zijn omdat mensen en de hardware om mensen te controleren niet snel te regelen vallen.”

Kledingwinkel Primark Nederland zegt alle veiligheidsadviezen van de overheid “nauwlettend” te volgen en “uitgebreide veiligheidsmaatregelen” te nemen, maar lichtte deze nog niet toe.

Het Outbreak Management Team (OMT) vergadert vrijdag opnieuw over het coronabeleid. Zorgminister Hugo de Jonge heeft advies gevraagd over de regels rond het coronatoegangsbewijs (CTB). Het kabinet stuurt aan op een 2G-beleid, waarbij mensen alleen nog maar een CTB krijgen wanneer ze gevaccineerd of genezen zijn. Bij een 1G-beleid zou juist iedereen getest moeten worden voor toegang.

Bij 3G zijn alle drie de opties toegestaan. Dat model is nu van kracht. Een meerderheid van de Tweede Kamer was het eerder deze week eens met een mogelijke uitbreiding van de QR-code. Deze geldt momenteel voor de horeca en evenementen. Ook voor kunst en cultuur, zoals museum- of bioscoopbezoek of zangles, en het beoefenen van sport is een QR-code nodig.