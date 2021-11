Zwaarst gedupeerden watersnood krijgen opnieuw 1000 euro

De mensen die het zwaarst gedupeerd zijn door de watersnood afgelopen juli in Limburg krijgen nog eens 1000 euro. Dat bedrag komt bovenop de 1000 euro die ze eerder al kregen. Daarnaast wordt 3 miljoen euro vrijgemaakt voor extra schrijnende gevallen.

Dat heeft het Nationaal Rampenfonds vrijdagmiddag laten weten. De verdubbeling naar 2000 euro houdt in dat de mensen die eerder al een gift kregen van 1000 euro begin december automatisch een tweede gift van 1000 euro krijgen. Ze hoeven daar niets voor te doen. Het gaat hierbij om ruim 2500 huishoudens.

De 3 miljoen euro extra gaat naar gemeenten, die het geld verder kunnen verdelen aan de extra schrijnende gevallen. Het gaat daarbij om mensen die financieel kwetsbaar zijn omdat ze de lasten van de overstromingen niet goed kunnen dragen. Het budget per gemeente wordt gerelateerd aan het aantal huishoudens dat getroffen is. De uitkering door de gemeenten kan vervolgens bovenop de 2000 euro gegeven worden. Over de details van aanvragen en toekenning vindt binnenkort overleg plaats met de getroffen gemeenten.

De termijn waarop maatschappelijke organisaties steunaanvragen kunnen indienen is verlengd tot 28 maart 2022. Uit dit potje is inmiddels voor 600.000 euro aan uitkeringen gedaan. Het Nationaal Rampenfonds begon op 16 juli met de inzamelingsactie via giro 777 en haalde daarmee 11,5 miljoen euro op, geschonken door meer dan 200.000 particulieren en bedrijven. Het geld is bedoeld voor personen en gezinnen die het zwaarst onder de overstromingen te lijden hebben gehad.

“Wij beseffen dat ook een gift van 1000 plus 1000 euro voor veel huishoudens slechts een bescheiden bijdrage is aan de oplossing van de financieĢˆle problemen door de ramp”, zegt secretaris Geert Jan Hamilton van het Nationaal Rampenfonds. “Wij willen daarom voor schrijnende gevallen een extra uitkering mogelijk maken en waar mogelijk ook de steun voor lokale projecten versterken. We hebben de gemeenten, na overleg met enkele burgemeesters, gevraagd mee te werken aan de opzet van lokale fondsen die het NRF over betalingen aan gedupeerden adviseren. Zij weten bij welke particulieren en organisaties de nood het hoogst is. Organisaties die steun nodig hebben, kunnen zich met een projectaanvraag ook nog steeds direct tot ons wenden.”