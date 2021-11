Beatrix bij jubileum stichting die nakomelingen NSB’ers steunt

Prinses Beatrix is zaterdagochtend in het Nationaal Archief in Den Haag aanwezig bij het 40-jarig jubileum van Stichting Werkgroep Herkenning. Die biedt hulp aan nabestaanden van mensen die in de Tweede Wereldoorlog collaboreerden met de Duitse bezetters, zoals NSB’ers.

Beatrix zal praten met de eerste, tweede en derde generatie nakomelingen van ‘foute’ Nederlanders. De gesprekken gaan onder meer over de gevolgen van het handelen van de collaborateurs voor hun families en hoe belangrijk het is dat mensen kunnen praten over dat verleden.

Het is volgens de stichting niet duidelijk hoeveel nabestaanden van collaborateurs er zijn in Nederland, maar de organisatie spreekt op haar site over in ieder geval meer dan 300.000. De stichting biedt deze mensen hulp bij psychische en emotionele problemen die zij hebben door hun familiegeschiedenis.

Mensen die aankloppen bij de stichting hadden bijvoorbeeld ouders die samenwerkten met de Duitse bezetter en werden tijdens of na de oorlog buitengesloten door mensen in hun omgeving. Ook helpt de stichting kleinkinderen van mensen die met de bezetters samenwerkten en die zich nu onprettig voelen bij hoe hun grootouders destijds hebben gehandeld.