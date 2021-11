ChristenUnie stemt op congres tegen uitbreiding coronapas

De fractie van de ChristenUnie moet niet instemmen met een uitbreiding van het coronatoegangsbewijs (CTB). Ook zouden er geen maatregelen moeten worden ingevoerd die alleen ongevaccineerden treffen. Dat vindt een meerderheid van de leden van de partij.

Zij stemden zaterdag op een partijcongres voor een oproep om niet in te stemmen met de door het kabinet geplande uitbreiding van het CTB naar bijvoorbeeld niet-essentiƫle winkels, en ook niet in te stemmen met het weren van ongevaccineerden op sommige plekken.

De stemming brengt de fractie in een lastig parket. De CU onderhandelt momenteel met VVD, CDA en D66 over de vorming van een nieuw kabinet. Het huidige demissionaire kabinet, dat uit dezelfde partijen bestaat, wil het CTB juist uitbreiden.

Ook overweegt het kabinet een 2G-maatregel in te voeren voor drukke plekken waar het risico op een besmetting hoog is, zoals evenementen of festivals. Dat zou betekenen dat alleen nog mensen die gevaccineerd zijn of genezen van een coronabesmetting toegelaten zouden worden. Een negatieve test zou dan niet meer genoeg zijn.

Een oproep om niet toe te treden tot een kabinet waarin uitbreiding van het CTB of het instellen van maatregelen tegen ongevaccineerden “een serieuze optie” is, kreeg net geen meerderheid.