Demonstratie in Breda tegen coronamaatregelen gaat door

De demonstratieve optocht door Breda tegen de coronamaatregelen van het kabinet gaat zaterdag ondanks de rellen in Rotterdam door, laat de organisatie weten. “Wij zijn geschrokken van wat er allemaal is gebeurd in Rotterdam. Wij distantiëren hier ons dan ook van”, zegt Joost Eras, die de actie organiseert samen met drie andere dj’s die in de Bredase horeca werken. “Maar onze demonstratie gaat door.”

Hij benadrukt dat er geen plek is voor geweld tijdens de tweede muziekdemonstratie in twee maanden. “Het is logisch dat mensen er klaar mee zijn, dat zijn wij ook, maar laten we alsjeblieft proberen liefde voorop te stellen. Laten we verbinden, niet slopen. Laten we praten, niet de mond snoeren. Laten we liefhebben, niet haten. Er is alleen maar liefde welkom. Laten we samen vredig demonstreren en het gesprek met elkaar aangaan.”

Vrijdagavond verzamelden zich honderden mensen in het Rotterdamse centrum om te protesteren tegen het zogenoemde 2G-beleid waar de overheid op aan stuurt. Daarbij krijgen mensen alleen nog maar een coronatoegangsbewijs wanneer ze gevaccineerd of genezen zijn. Het liep uit op rellen waarbij zeker zeven mensen gewond raakten en zeker twintig arrestaties werden verricht. De politie loste schoten en meerdere mensen raakten gewond.

De demonstratie in Breda begint om 13.00 uur op het Chasséveld en de deelnemers maken daarna een ronde door de binnenstad. 076AAN verwacht enkele duizenden demonstranten.