Journalist gewond na aanval bij ongeregeldheden in Rotterdam

Bij de rellen in Rotterdam op vrijdagavond is volgens de politie een journalist gewond geraakt nadat hij belaagd werd door relschoppers. Voor welk medium het slachtoffer aan het werk was, is niet duidelijk. Evenmin is bekend hoe hij er aan toe is.

Honderden mensen waren afgekomen op een oproep om op de Coolsingel te demonstreren tegen het voorgenomen 2G-beleid van de regering, waarin alleen nog een vaccinatie of herstelbewijs volstaan om een coronatoegangsbewijs te krijgen. Het protest ontaardde in rellen met de politie die de hulp inriep van ME-pelotons uit heel het land.

De politie loste waarschuwingsschoten en schoot ook gericht bij de onlusten. Daarbij vielen gewonden. In totaal zijn zeven mensen gewond geraakt, aldus de politie, en werden meer dan twintig aanhoudingen verricht.