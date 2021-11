Muzikaal protest in Breda tegen coronamaatregelen

Vanaf het Chasséveld in Breda hebben een kleine duizend demonstranten lopend en dansend achter een geluidswagen meegedaan aan een protesttocht tegen de coronamaatregelen. Ook tien bussen van de zogeheten party-express reden mee in deze muziekdemonstratie door de stad. Het kabinet maakte vorige week nieuwe maatregelen bekend tegen corona, waaronder het om 20.00 uur sluiten van kroegen en restaurants. Het protest met het motto 076AAN is georganiseerd door dj’s die werken in de Bredase horeca.

Na de rellen vrijdagavond in Rotterdam waarbij politieagenten schoten, waren zaterdag veel media aanwezig in Breda. Behalve fotografen en camerateams was bijvoorbeeld ook het Franse persbureau AFP present. De organisatie van de demonstratie liet zaterdagochtend weten dat er contact was geweest met de politie die goed zichtbaar in de stad aanwezig is, maar niet direct bij het Chasséveld.

De sfeer in Breda was feestelijk. Deelnemers aan het protest droegen borden bij zich met teksten als ‘Het begint hier wel op China te lijken. Geen test=Geen virus’, ‘123G bom onder onze samenleving’ en ‘Een injectie is niet sexy’.

Organisator Joost Eras liet eerder weten dat hij is geschrokken van de gewelddadigheden in Rotterdam, maar hij zag geen reden om het protest af te blazen. “We hebben in Breda laten zien dat het ook op deze manier kan”, constateerde hij na afloop. Een demonstratie tegen de coronamaatregelen zaterdag in Amsterdam is wel afgelast na de ongeregeldheden in Rotterdam. Toch verzamelden daar honderden mensen op en rond de Dam voor een protestmars.