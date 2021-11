November breekt maandrecord positieve coronatests

De maand november duurt nog anderhalve week, maar heeft nu al een nieuw record gevestigd. Nog nooit zijn er in een kalendermaand zo veel positieve coronatests geregistreerd. In de eerste twintig dagen van deze maand meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ongeveer 290.000 nieuwe gevallen.

Het oude maandrecord is van december vorig jaar. Dat was de piek van de tweede golf. In 31 dagen tijd waren er toen 273.443 bevestigde besmettingen. In oktober vorig jaar waren er 229.559 nieuwe gevallen en in april van dit jaar 223.732.

Het aantal besmettingen stijgt snel. In de eerste 20 dagen van oktober waren er 56.504 nieuwe coronagevallen. In een maand tijd is het aantal positieve tests dus vervijfvoudigd.