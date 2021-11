Ook in buitenland aandacht voor ‘orgie van geweld’ in Rotterdam

De rellen die vrijdagavond uitbraken in Rotterdam krijgen ook in het buitenland veel aandacht. Internationale media berichten uitgebreid over de onrust en verwijzen vaak naar een uitspraak van burgemeester Ahmed Aboutaleb, die sprak over een “een orgie van geweld”.

“Rotterdamse politie opent het vuur na geweld bij Covid-protest”, kopt The Guardian online. De Britse krant legt uit dat de onrust te maken had met verzet tegen de coronaplannen van de Nederlandse regering. Omroep BBC meldt dat de politie in de Nederlandse stad “botste met relschoppers”.

Ook in buurland België is er veel aandacht voor de rellen. Het Belgische De Morgen schrijft op de eigen website dat protesten “volledig uit de hand” zijn gelopen. “De betogers staken zwaar vuurwerk af, verkeersborden en stoeptegels werden gesloopt.” Op de website van Het Laatste Nieuws worden foto’s en video’s getoond van brandende voertuigen en het optreden van de politie.

“Schoten bij coronarellen”, kopt het Duitse Bild online. De krant meldt dat “hooligans jacht maakten op politiemensen” en omschrijft de branden en het geknal van vuurwerk in Rotterdam. Er wordt gesproken over een “dramatische situatie” waarbij de politie in de minderheid was en met stenen en fietsen is gegooid.

Kranten als la Repubblica in Italië, Le Figaro in Frankrijk en het Spaanse La Vanguardia schrijven eveneens over de rellen, maar ook buiten Europa wordt daar aandacht aan besteed. Zo komen ook media in Australië, Canada en de Verenigde Staten met berichten. De Australische omroep ABC kopt: “Twee gewonden nadat Nederlandse politie schiet op mensen die protesteren tegen nieuwe beperkingen Covid-19.”