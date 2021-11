Van Dissel heeft hoge verwachtingen van coronapil

RIVM-directeur Jaap van Dissel gaat ervan uit dat er na de komende winterperiode geen strenge coronamaatregelen meer nodig zijn, mede dankzij de coronapil die in aantocht is. Het is “onwaarschijnlijk, omdat we dan die medicatie hebben”, zegt hij tegen NU.nl.

Het hoofd van het Outbreak Management Team (OMT) benadrukt wel dat het succes van de pil samenhangt met hoe die wordt gebruikt. “Of de patiĆ«nt het medicijn inneemt, of die dat op het juiste moment doet, of die het lang genoeg inneemt, dat zijn allemaal factoren die maken hoe succesvol het is.”

Van Dissel rekent er volgens NU.nl op dat de pillen volgend jaar ruim beschikbaar zijn. “Het is gunstig, want het gaat er wel aankomen. Als je ze dan breed kan inzetten, dan kan dat een gunstig effect hebben”, aldus de RIVM-baas, die aangeeft vanaf het voorjaar ook een hogere vaccinatiegraad te verwachten. Ook zouden meer mensen dan moeten zijn hersteld van het virus. Dat alles bij elkaar zou de druk op de zorg moeten verlichten.

Een anti-Covid-pil van farmaceut MSD mag al door Nederland en andere Europese landen gebruikt worden, bracht medicijnwaakhond EMA vrijdag naar buiten. De pil is nog in afwachting van goedkeuring en toelating, maar landen kunnen “met het oog op toenemende besmettingscijfers en sterfte door Covid-19 in de Europese Unie” er alvast voor kiezen het middel te verspreiden.

De pil is bedoeld voor mensen die net positief zijn getest op het virus en risico lopen daar heel ziek van te worden. Binnen vijf dagen na de eerste symptomen moeten mensen beginnen met het slikken van de capsules. Die nemen ze vervolgens twee keer per dag, vijf dagen lang. Het middel moet voorkomen dat de klachten erger worden en mensen in een ziekenhuis belanden of overlijden. Een coronapil van Pfizer wordt ook beoordeeld door het EMA.