Vuurwerkbranche dreigt met kort geding om verbod te voorkomen

De vuurwerkbranche wil er met een kort geding voor zorgen dat er de komende jaarwisseling toch vuurwerk mag worden afgestoken. Dat zegt voorzitter Leo Groeneveld van Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN). Het demissionaire kabinet stemde vrijdag in met een tijdelijk landelijk vuurwerkverbod, met als doel extra belasting van de zorg, handhavers en hulpverleners zo veel mogelijk te voorkomen vanwege de coronapandemie.

“We leggen ons niet neer bij die beslissing”, zegt Groeneveld mede namens vuurwerkimporteurs, winkeliers en vuurwerkliefhebbers. Die kwamen zaterdagmiddag bijeen om te vergaderen. Samen kwamen ze tot de conclusie dat ze het verbod juridisch willen aanvechten.

Aanleiding voor het besluit van het kabinet is het stijgende aantal coronapatiƫnten dat de afgelopen weken moet worden opgenomen in ziekenhuizen. Planbare zorg wordt daarom soms al uitgesteld en dat kan tot gezondheidsschade leiden. Het vuurwerkverbod van vorig jaar voorkwam 70 procent van de SEH-bezoeken tijdens de jaarwisseling. Toen was voor het eerst sprake van een landelijk vuurwerkverbod.

De vuurwerkbranche is het oneens met het argument dat een vuurwerkverbod de zorg zou ontlasten. Volgens Groeneveld klinken er ook uit de zorgsector veel geluiden dat het verbod een “symbolische maatregel” is, die geen invloed heeft op de beschikbaarheid van zorg.

Sinds bekend is geworden dat er geen vuurwerk mag worden afgestoken tijdens de jaarwisseling, krijgt de sector naar eigen zeggen veel reacties. “Miljoenen Nederlanders willen tijdens oud en nieuw siervuurwerk afsteken. Daar is iedereen aan toe in deze rottijd waar we nu in zitten”, aldus Groeneveld.

De vuurwerkbranche wil door middel van crowdfunding geld ophalen voor de rechtszaak. Bij crowdfunding leggen soms veel verschillende mensen een relatief klein bedrag in om een project of onderneming te financieren.