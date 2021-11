Weer meer dan 300 nieuwe coronapatiënten in ziekenhuizen

Ziekenhuizen hebben in de afgelopen dag 350 nieuwe coronapatiënten opgenomen. Het is de vierde keer in de afgelopen vijf dagen dat meer dan 300 mensen met corona op een dag moesten worden opgenomen.

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) meldt dat de ziekenhuizen nu in totaal 2217 coronapatiënten verplegen. Dat zijn er 70 meer dan op vrijdag. Die stijging kwam voor het grootste deel voor rekening van de verpleegafdelingen, waar het aantal coronapatiënten steeg met 66 tot 1785. Op de intensive cares liggen nu 432 ernstige zieke coronapatiënten, 4 meer dan een dag eerder.