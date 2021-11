Zeven gewonden en zeker twintig arrestaties bij rellen Rotterdam

Bij de rellen in het centrum van Rotterdam op vrijdagavond zijn zeven mensen gewond geraakt en zeker twintig arrestaties verricht. Dat werd duidelijk op een ingelaste persconferentie van de Rotterdamse driehoek (gemeente, politie en Openbaar Ministerie).

Burgemeester Ahmed Aboutaleb sprak van “een orgie van geweld” in het Rotterdamse centrum. Volgens de burgemeester heeft de politie inmiddels “de macht terug” in het hart van de stad, maar blijft de politie voorlopig in “opperste staat van paraatheid”.

Vrijdagavond verzamelden honderden mensen zich op de Coolsingel om te protesteren tegen het zogenoemde 2G-beleid waar de overheid op aan stuurt. Daarbij krijgen mensen alleen nog maar een coronatoegangsbewijs wanneer ze gevaccineerd of genezen zijn.

Bij de rellen die uitbraken loste de politie schoten en raakten meerdere mensen gewond. Het zou gaan om waarschuwingsschoten, maar er werd ook gericht geschoten, zei een politiewoordvoerder. Over de toedracht daarvan kon de driehoek nog niets zeggen. Hetzelfde gold voor de ernst van de verwondingen. Wel is duidelijk dat er ook onder de politie gewonden zijn gevallen.

“Wat er precies gebeurd is, dat gaan we onderzoeken”, zei de Rotterdamse hoofdofficier van justitie Hugo Hillenaar, die toevoegde nog meer aanhoudingen te verwachten. “De onderste steen gaat bovenkomen.” Er komt een groot onderzoek naar de onlusten en ook naar het optreden van de politie, aldus de driehoek.

De demonstratie op de Coolsingel was niet aangemeld bij de gemeente, lichtte Aboutaleb toe. Acht ME-pelotons uit het hele land, zo’n vierhonderd agenten, werden ingeschakeld toen de boel rond 20.00 uur uit de hand liep. De burgemeester erkende dat de politie de situatie op dat moment niet in de hand had.

De driehoek heeft nog geen concreet beeld van hoe de groepen relschoppers er precies uitzagen. Naast tegenstanders van het coronabeleid zouden er mogelijk ook voetbalhooligans betrokken zijn geweest. Volgens Aboutaleb waren veel aanwezigen uit op onlusten en was er sprake van fors geweld. Agenten werden onder meer met zwaar vuurwerk bekogeld.

De politie zette een waterkanon om de situatie onder controle te krijgen. Vier politiewagens gingen in vlammen op. Brandweerlieden moesten bij het blussen beschermd worden door agenten, aldus Aboutaleb. Ook brommers, prullenbakken en ander straatmeubilair werden in brand gestoken of opgeworpen als barricade.

Tot 04.30 uur geldt er een noodbevel voor het centrum. Dat houdt in dat niemand zich daar mag ophouden. Hetzelfde geldt rondom Rotterdam CS en station Rotterdam Blaak. Het treinverkeer van en naar Rotterdam Centraal werd op last van de politie stilgelegd, maar kwam rond 00.15 uur weer op gang. Ook ging het station enige tijd dicht vanwege de rellen.