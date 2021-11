20.717 nieuwe coronabesmettingen, net iets onder weekgemiddelde

Het RIVM heeft tussen zaterdagochtend en zondagochtend 20.717 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld, waarmee de nieuwste dagcijfers net iets onder het weekgemiddelde liggen. Gemiddeld werden er per dag 21.059 besmettingen geconstateerd in de laatste zeven dagen. Het is de zesde dag op rij dat er meer dan 20.000 besmettingen aan het licht komen.

Zondag werden elf sterfgevallen door de gevolgen van het virus genoteerd. Dat het overlijden van deze mensen nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze de afgelopen dag zijn overleden. Daar kan soms wat tijd tussen zitten. Afgelopen week registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) het overlijden van 234 coronapatiƫnten, gemiddeld 21 mensen per dag. Zaterdag werden er nog 55 overlijdens genoteerd, het hoogste aantal sinds 14 maart. Het aantal positieve tests kwam toen, na correctie, uit op 21.873.

Op zondagen, net als op maandagen, zijn de aantallen positieve tests doorgaans het laagst. Dat komt doordat in weekenden minder mensen zich laten testen bij de locaties van de GGD. Tussen zaterdag- en zondagochtend werden met 799 positieve testen in Amsterdam de meeste besmettingen geconstateerd. Rotterdam volgt met 594 positieve testuitslagen, daarna komen Den Haag (444), Utrecht (432) en Haarlem (256).