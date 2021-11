Man komt om door geweldsincident Groningen, verdachte aangehouden

Een 21-jarige man uit Groningen is zaterdagavond laat om het leven gekomen door een geweldsincident in zijn stad. Een 20-jarige plaatsgenoot is aangehouden voor betrokkenheid bij het fatale incident, meldt de politie.

De politie werd zaterdag rond 23.50 uur gewaarschuwd over een ernstig geweldsincident aan de Damsport. In een woning troffen agenten die ter plaatse gingen een ernstig gewonde man aan. Hulpverlening mocht niet meer baten. Het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

De 20-jarige verdachte werd kort na de melding in de buurt van de woning aangehouden. Hij is overgebracht naar een politiebureau.

De politie heeft de directe omgeving afgezet voor onderzoek. Ook is een buurtonderzoek gestart.