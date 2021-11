ME ingezet in Den Haag voor ‘herstel openbare orde’

In Den Haag is zaterdagavond de ME ingezet om “de openbare orde te herstellen”, meldde de politie. Dat gebeurde in de omgeving van de Vaillantlaan in de Schilderswijk.

Daar werd door relschoppers met zwaar vuurwerk gegooid en werden verkeerslichten vernield. Ook gooide iemand een steen door de ruit van een passerende ambulance die een patiënt vervoerde. De politie heeft in totaal zeven mensen aangehouden.

Vijf agenten liepen verwondingen op. Eén van hen liep een hersenschudding en een knieblessure op en is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Naast de ME werden ook politiepaarden, agenten te fiets en politiehonden ingezet. Twee politieruiters liepen gehoorschade op. Ook raakten twee agenten gewond aan hun hand. Zij zijn in het ziekenhuis behandeld.

Eerder zaterdagavond werd al een noodbevel gegeven voor de Schilderswijk en Transvaal. “Personen die weigeren gehoor te geven aan het noodbevel, worden aangehouden”, meldde de gemeente daarover.

Het was zaterdagavond op meerdere plaatsen in het land onrustig door verzamelde relschoppers die vuurwerk naar de politie gooiden en vernielingen aanrichtten.