Nieuwe poging verwijderen Boogbrug Vianen

Zondag wordt een nieuwe poging ondernomen om de stalen Boogbrug bij Vianen weg te halen. Het optillen en uitvaren van de brug mislukte twee weken geleden, omdat een van de lierkabels van het ponton waarop de brug moet komen beschadigd raakte. De omstandigheden om de in onbruik geraakte brug te verwijderen zijn zondag gunstig, meldt Rijkswaterstaat.

Zondag is er een gunstig springtij vanuit zee en Rijkswaterstaat voert extra water op vanuit Hagestein, waardoor het NAP hoog genoeg is om de Boogbrug veilig op te vijzelen en te vervoeren, aldus Rijkswaterstaat. Het uitvaren van de brug is te volgen via een livestream.

De geplande verwijdering van de brug werd twee weken geleden gestaakt, omdat een van de lierkabels van het ponton onder water beschadigd was geraakt. De lierkabels zijn volgens Rijkswaterstaat van groot belang om het ponton in positie te houden. Een paar dagen na het mislukken van de operatie viste Rijkswaterstaat door middel van sonaronderzoek een verwrongen stuk staal van enkele meters lang uit de Lek op.