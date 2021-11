Ouwehand: Rutte toonbeeld van blah blah voor de bühne

Partij voor de Dieren-leider Esther Ouwehand laakt de inzet van demissionair premier Mark Rutte voor een beter klimaatbeleid. Op haar partijcongres gaf ze klimaatactivist Greta Thunberg gelijk, die de wereldleiders verweet dat ze op de VN-klimaattop in Glasgow wel mooie woorden bezigen maar veel minder daadkracht tonen. “Rutte lijkt daar het toonbeeld van. Blah blah voor de bühne.”

Volgens Ouwehand weet de VVD-leider niet uit te leggen hoe we een fijnere wereld kunnen krijgen. “Het is een verschijnsel dat we zien bij meer VVD-politici: niet weten hoe het moet. De staatssecretaris van klimaat, Dilan Yeşilgöz, zegt steeds: ik voel er weinig voor de klimaatdoelen te verhogen als ik niet weet hoe ik die doelen moet gaan halen. Beste Dilan, Urgenda heeft een heel plan uitgewerkt dat je zó kunt overnemen”.

Het is volgens Ouwehand “als een plaat die blijft hangen: het moet haalbaar en betaalbaar! Terwijl iedereen allang doorheeft dat níet in actie komen voor klimaat veel meer geld gaat kosten dan nu de omslag maken. Volgens een zeer voorzichtige schatting van The Guardian kost het wereldwijd 25.000 miljard euro extra als we de aarde laten opwarmen tot 2 graden, in plaats van de beloofde 1,5 graad.”

Ouwehand pleit voor een “fundamenteel andere manier waarop de mens omgaat met dieren en de natuur, in het belang van ons allemaal.” Ze memoreerde dat steeds meer mensen wereldwijd zich aangesproken voelen tot deze koerswijziging, gezien het succes van haar partij en de opkomst van negentien zusterpartijen in andere landen. De Partij voor de Dieren was in november 2006, maandag precies vijftien jaar geleden, de eerste dierenpartij die in een nationaal parlement kwam. “We waren wereldnieuws”, aldus Ouwehand.

Volgens haar hebben mensen in Nederland genoeg van de “laffe politiek” van de huidige coalitie en is er zeer ruim draagvlak voor méér klimaatbeleid, ook onder kiezers van VVD en CDA. De kiezer is volgens haar “klaar met de politiek van het kortetermijndenken en alles op de lange baan schuiven”, zo verwees ze naar peilingen.

De PvdD-leden stemden zondag in met het partijprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart. De partij doet mee in dertig gemeenten. In totaal heeft de dierenpartij nu tachtig volksvertegenwoordigers en Ouwehand gaat ervan uit dat dit er veel meer gaan worden, als ze de peilingen mag geloven.