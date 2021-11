Politie zet 20 rechercheurs op zaak rellen Coolsingel

De politie zet twintig rechercheurs, een zogenoemd Team Grootschalige Opsporing (TGO), in op de zaak rondom de rellen op de Coolsingel afgelopen vrijdag. Het team gaat, onder leiding van het Openbaar Ministerie (OM), op zoek naar meer relschoppers.

“Ze gaan zo snel mogelijk en zo veel mogelijk relschoppers identificeren en aanhouden”, aldus de politie zondag.

Eerder werd al bekendgemaakt dat er 51 relschoppers vastzitten. Die zijn aangehouden voor openlijke geweldpleging, opruiing en overtreding van een noodbevel. Maar volgens de politie zijn daarmee nog niet alle verdachten in beeld. De relschoppers kwamen volgens de politie uit verschillende delen van het land.

Het team is druk bezig met het “veiligstellen” van camerabeelden en het “binnenhalen van de waardevolle filmpjes die mensen met ons delen”.

Meerdere personen raakten vrijdag bij de gewelddadige rellen gewond toen ze werden geraakt door een kogel. Zaterdag sprak de politie nog van drie mensen. Een aantal van hen ligt nog in het ziekenhuis, meldt de politie zondag. Maar hoeveel precies en wat de aard is van de verwondingen is “moeilijk scherp te krijgen”, omdat ziekenhuizen wegens het medisch beroepsgeheim “niet alle informatie kunnen delen”.

De Rijksrecherche doet onderzoek wanneer de politie geschoten heeft en of de verwondingen komen door politiekogels. Ook meerdere agenten raakten gewond tijdens de rellen.