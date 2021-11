Zondagavond opnieuw onrustig op meerdere plekken in het land

Zondagavond is het opnieuw onrustig op straat op meerdere plekken in het land. In Enschede zijn na het ingaan van een noodverordening vijf mensen aangehouden voor opruiing en openlijke geweldpleging en bij het voetbalstadion in Leeuwarden steken groepen vuurwerk af en is de politie aanwezig. Ook onder meer in Roosendaal, Groningen en Tilburg moet de politie optreden vanwege ongeregeldheden.

In Limburg zijn zondagavond in Roermond en Stein vijf mensen aangehouden tijdens een noodverordening, vanwege het bezit van verdovende middelen, het niet tonen van een identiteitsbewijs en belediging, aldus de politie. In beide gemeenten werd de politie een dag eerder bekogeld met zwaar vuurwerk. Naast deze gemeenten is de politie zondag ook zichtbaar en onzichtbaar in andere Limburgse plaatsen aanwezig.

In het centrum van Enschede hangen groepen jongeren rond, die zijn daar naar aanleiding van een oproep op sociale media om te komen rellen, aldus een gemeentewoordvoerder. Het noodbevel is om 20.30 uur ingegaan en geldt tot in ieder geval maandagochtend 07.00 uur. De maatregel maakt het mogelijk om mensen te bevelen uit het centrum te vertrekken. Wanneer die order niet wordt opgevolgd, kan iemand worden aangehouden.

In Groningen zou de politie en Mobiele Eenheid mensen uit het centrum van de stad moeten drijven die vernielingen zouden plegen en met vuurwerk gooiden. Eerder op de dag werd daar geprotesteerd tegen de coronamaatregelen, dat zou vreedzaam zijn verlopen, aldus RTV Noord. Daarna werd via online kanalen opgeroepen om ’s avonds te rellen. Busvervoerder Qbuzz meldt vanwege de onrust op en rond de Grote Markt daar de rest van de avond niet meer langs te rijden.

In Roosendaal zou het op meerdere plekken onrustig zijn, aldus BN DeStem, dat meldt dat er zwaar vuurwerk wordt afgestoken op sommige plekken. Politie en ME zijn aanwezig en meerdere mensen zouden zijn aangehouden. Bij een basisschool zou brand zijn ontstaan, waarschijnlijk door een vuurwerkbom.