2430 coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen

Zorgmedewerkers van de Nederlandse ziekenhuizen behandelen momenteel 2430 coronapatiënten, zo staat in de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat is een stijging van 114 patiënten ten opzichte van een etmaal geleden.

Op de verpleegafdelingen liggen momenteel 1960 mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat is een stijging van per saldo 110 patiënten ten opzichte van 24 uur geleden. De klinieken namen 254 nieuwe coronapatiënten op. Doordat er ook mensen de afdelingen verlieten of overleden, steeg het totaalaantal opgenomen patiënten in de klinieken minder hard.

Medewerkers van de ic’s moeten momenteel zorg verlenen aan 470 coronapatiënten. Dat zijn er per saldo vier meer dan zondag. Er werden 34 nieuwe ernstig zieke coronapatiënten op de ic’s opgenomen, maar doordat er ook patiënten werden ontslagen of overleden, steeg het aantal opgenomen patiënten minder snel.

Afgelopen week werden er gemiddeld 305 nieuwe coronapatiënten per dag in de ziekenhuizen opgenomen. Dat is het hoogste niveau sinds 3 mei.