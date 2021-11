Al 50.000 exemplaren van Amalia-boek verkocht, 2e druk onderweg

Van het boek dat Claudia de Breij schreef over prinses Amalia zijn al 50.000 exemplaren verkocht. De volgende twee drukken zijn inmiddels besteld; de tweede druk gaat om 25.000 boeken. Ook deze druk, die vrijdag wordt geleverd, is al uitverkocht, zo heeft uitgeverij Pluim maandag laten weten. “De aandacht voor het boek is gigantisch, dit hebben wij echt nog nooit meegemaakt”, aldus een woordvoerder.

De Breij ontmoette Amalia afgelopen zomer meermaals om een boek over haar te schrijven ter gelegenheid van de 18e verjaardag van de prinses, op 7 december. Het boek is bedoeld om de lezers te laten kennismaken met de beoogd troonopvolger en gaat onder meer over haar schooltijd, haar liefde voor muziek en over haar toekomstige rol als koningin.

Het boek over Amalia verschijnt in de traditie van boeken over de beoogd troonopvolgers ter gelegenheid van hun achttiende verjaardag. Zo publiceerde Renate Rubinstein in 1985 het boek Alexander en Hella Haasse in 1955 Portret van prinses Beatrix.