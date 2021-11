Alle verdachten rellen Roosendaal nog vast

Bij rellen in Roosendaal zijn zondagavond in totaal veertien verdachten aangehouden. Twaalf komen uit Roosendaal en de andere twee uit Sprundel (gemeente Rucphen) en Oudenbosch. Ze variëren in leeftijd van 15 tot 26 jaar. Onder de verdachten is ook een 51-jarige vrouw.

Ze worden verdacht van zaken als openlijke geweldpleging en overtreding van de algemene plaatselijke verordening (APV). “De verdachten zitten nog vast en worden in de loop van de dag verhoord”, aldus een politiewoordvoerder maandagmiddag. De relschoppers lijken de strenge coronamaatregelen aan te grijpen als excuus voor het geweld.

In Roosendaal was het zondagavond op meerdere plekken onrustig. Zo werd er brand gesticht bij een basisschool en zwaar vuurwerk afgestoken. De ME moest eraan te pas komen om de rust te laten weerkeren. De wijk Langdonk werd enige tijd afgesloten om te voorkomen dat anderen zich bij de relschoppers konden aansluiten.

Ook in tal van andere plaatsen in Nederland, waaronder Roermond, Enschede, Leeuwarden en Groningen kwam het zondag tot ongeregeldheden. In Groningen volgden de rellen op een vreedzaam verlopen protest tegen de coronamaatregelen.